На развитие образования дополнительно выделили субсидию

На очередном заседании правительства Севастополя 3 марта внесли изменения в госпрограмму развития образования.

Проект документа представила директор департамента образования Лариса Сулима.

По департаменту капитального строительства на 2022-2023 год Севастополю выделена федеральная субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы образования в общем объеме 643,5 млн руб. Речь идет о 6 школах (11 объектов).

По словам Л.Сулимы, на разработку проектно-сметной документации по этим 11 объектам выделяется 38,1 млн руб. Она также сообщила, что Министерство просвещения РФ объявило конкурс на 2023 год на разработку проектно-сметной документации на восемь школ (12 объектов), также в объеме 38,1 млн руб.

Еще 5,1 млн рублей выделяются на финансирование обеспечения заключенного контракта по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Реконструкция и оснащение здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ».

По департаменту культуры, на охрану Севастопольской музыкальной школы №1 выделяется 180 тысяч рублей. Ранее эти средства были запланированы на стимулирование молодых педагогов, но оказались сэкономленными.