Для IT-фирм снижены тарифы страховых взносов

С 2022 года для некоторых категорий налогоплательщиков действуют пониженные тарифы страховых взносов.

С 2022 года для некоторых категорий налогоплательщиков действуют пониженные тарифы страховых взносов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, установлены пониженные тарифы страховых взносов:

— на обязательное пенсионное страхование — в размере 6 процентов,

— на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5 процента,

— на обязательное медицинское страхование — 0,1 процента.

Льготу могут применять организации, которые разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных.

Условия применения пониженных тарифов страховых взносов:

— наличие у ИТ-организации документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий;

— численность работников не менее 7 человек.

— доля доходов от реализации экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных программ для ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации.

В Севастополе 13 организаций уже применяют пониженные тарифы страховых взносов.

Еще больше мер поддержки

Российские IT-компании до 31 декабря 2024 года освобождаются от налога на прибыль. Это одна из мер по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. Соответствующий указ 2 марта подписал Президент России.

Согласно документу, налоговые льготы и преференции планируется распространить на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений в области информационных технологий.

Указ предполагает освобождение на три года всех IT-компании от проверок контрольными органами. Представители отрасли также смогут взять льготный кредит на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%, а Правительство ежегодно будет выделять средства для грантовой поддержки перспективных разработок.

Компаниям, работающим в сфере информационных технологий, также выделят средства на улучшение жилищных условий сотрудников и повышение их зарплат. Кроме того, IT-специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских организациях.

Кроме того, указ предусматривает упрощение процедуры трудоустройства иностранных граждан в российские IT-компании, а также получения этими гражданами вида на жительство.