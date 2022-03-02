Вячеславу Горелову нравится «Парфенон» на мысе Хрустальный

Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов полностью одобряет победившую в результате проведенного конкурса концепцию архитектурного комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», разработанную в московском архитектурном бюро «Остоженка».

Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов полностью одобряет победившую в результате проведенного конкурса концепцию архитектурного комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», разработанную в московском архитектурном бюро «Остоженка».

В.Горелов входил в жюри конкурса и, по его заявлению, поставил московской концепции высший балл, выбрав ее среди 15 представленных. По его мнению, «лишь малое число работ были интересными, содержащими стержень, имеющий точное и конкретное отношение к истории города, его традициям и идее мемориального комплекса»

Для убедительности, депутат даже сравнил центральный объект комплекса с афинским Парфеноном. Сходство состоит в пронизанности обоих «светом и ветром». А строгая и лаконичная форма строения, по мнению В.Горелова, позволит уравновесить архитектурный деконструктивизм театра оперы и балета австрийского архитектора Прикса.

Особенно депутата впечатлила задумка столичных архитекторов засыпать пространство внутри огромной перголы площадью 800 квадратных метров осколками бомб и снарядов периода Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте заксобрания Севастополя.

При этом авторы концепции хотят привлечь к этой работе горожан. Но, по словам и.о.заместителя губернатора Севастополя Николая Гордюшина, оценить объем осколков, который нужно собрать, пока никто не берется.

— Это пространство, конечно, будет оформлено. Мы не понимаем, какое количество осколков мы соберем, будут ли они крупными или маленькими. От объема будет зависеть, как пространство будет сформировано: будут ли там проходы… Чтобы вы понимали, габариты здания имеют размер футбольного поля: 100 на 65 метров. Это гигантское сооружение, и та площадь, которая планируется под так называемые «слезы войны», довольно большая, — сообщил журналистам Н.Гордюшин.

В отличие от депутата и чиновника, председатель Севастопольского союза архитекторов Сергей Комаров убежден, что концепция архитектурного бюро «Остоженка» — далеко не лучшая из представленных. Ему больше понравились проекты местных архитекторов, которые он считает достойными рассмотрения.