Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с президентом Вячеславом Моше Кантором считают одной из главных своих целей укрепление безопасности еврейских общин по всей Европе и обеспечение их представителям мирной и нормальной жизни. В рамках этой работы сам Вячеслав Моше Кантор считает одним из основных направлений борьбу с антисемитизмом, однако и непосредственное обеспечение физической безопасности не остаётся без внимания.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с президентом Вячеславом Моше Кантором считают одной из главных своих целей укрепление безопасности еврейских общин по всей Европе и обеспечение их представителям мирной и нормальной жизни. В рамках этой работы сам Вячеслав Моше Кантор считает одним из основных направлений борьбу с антисемитизмом, однако и непосредственное обеспечение физической безопасности не остаётся без внимания.

Для этих целей при ЕЕК работает Центр по безопасности и противодействию кризисам, чьи эксперты тщательно изучают опыт всех происходящих в мире чрезвычайных ситуаций, терактов и катастроф и на основе этого реального опыта разрабатывают программы и рекомендации для применения на практике и укрепления безопасности граждан. Люди должны быть подготовлены к возможным угрозам, считают в Центре, и в этом направлении ими также ведётся серьёзная работа.

В июне 2020 года Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии (DG HOME) выступил с инициативой разработки предложений по укреплению защиты молитвенных домов в Европе. Центр безопасности ЕЕК для этой программы решил объединить усилия и работать в партнёрстве с тремя другими общинами — христиан, мусульман и буддистов — и их организациями, сформировав проект «Более безопасные и сильные сообщества в Европе» (SASCE). Его участники занялись тем, что стали налаживать взаимопомощь и разрабатывать совместные программы по укреплению безопасности не только в молельных домах и на территориях вокруг них, но и внутри самих общин и между ними. Проект поддержали и в Еврокомиссии, выделили на него финансирование, в результате проект стал первым подобным опытом совместной работы четырёх религиозных общин над безопасностью.

Сам проект, говорит Вячеслав Моше Кантор, будет состоять из двух частей и включит в себя распространение обучающих и подготовительных материалов и просветительских кампаний по теме безопасности, от членов общины до всей Европы. Не менее важным Вячеслав Моше Кантор считает и то, что проект позволит наладить более плотное сотрудничество – и, в перспективе, укрепить доверие – между общинами и гражданами и органами власти, чтобы между ними были созданы эффективные каналы связи, позволяющие более оперативно реагировать и взаимодействовать в чрезвычайных обстоятельствах.

Надеется Вячеслав Моше Кантор и на то, что эта работа станет лишь первой в полноценном процессе взаимного сотрудничества между общинами как внутри Европы, так и за её пределами, что бесспорно скажется положительно на безопасности в самом широком и общем её понимании.