Херсонес покажет в Петербурге более ста экспонатов из истории древнего города

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» покажет на выставке в Санкт-Петербурге наиболее интересные археологические находки, рассказывающие об истории города во времена Античности и Средневековья.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» покажет на выставке в Санкт-Петербурге наиболее интересные археологические находки, рассказывающие об истории города во времена Античности и Средневековья.

Как сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, выставка запланирована на ноябрь.

«Порядка 130 предметов приедут в Санкт-Петербург и отразят всю историю древнего города от античного времени до Средневековья. Они будут сопровождаться мультимедийным контентом, чтобы можно было погрузиться в обстановку древнего города, обстановку Черноморского побережья», — сказала Е.Морозова.

По ее словам, уже начался отбор экспонатов для выставки, многие из них впервые за долгое время покинут музей для показа в другом городе.

Е.Морозова рассказала, что выставка будет частью проекта «Вспомни, где все начиналось», который реализуется при участии Эрмитажа к 130-летию музея-заповедника «Херсонес Таврический». Он будет включать аспекты медиапространства, лектории, выставки, фестивали.

Как отметила на пресс-конференции заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина, Эрмитаж и Херсонес имеют давние научные и музейные связи, ежегодно проводятся совместные археологические экспедиции при участии Института истории материальной культуры РАН. Много новых находок и открытий дали раскопки, которые проводятся на территории Южного пригорода Херсонеса, где планируется создание историко-археологического парка.

«Херсонес — это удивительный памятник, когда с V века до новой эры до XIV века нашей эры жизнь в городе не прекращалась», — отметила С.Адаксина.

Херсонес Таврический, основанный греками в V в. до н. э., считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история тесно связана с великими цивилизациями Античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе — научно-исследовательское и музейное учреждение. Его коллекция составляет 221 тысячу артефактов, архив насчитывает более 200 тысяч документов, а научная библиотека содержит более 30 тысяч книг.