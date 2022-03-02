Дорога на Ай-Петри закрыта из-за угрозы лавин

Власти Крыма из-за угрозы схода лавин до 1 апреля перекрыли проезд на излюбленную у туристов гору Ай-Петри, сообщает сайт Минтранспорта республики.

Власти Крыма из-за угрозы схода лавин до 1 апреля перекрыли проезд на излюбленную у туристов гору Ай-Петри, сообщает сайт Минтранспорта республики.

Причиной перекрытия является высокая вероятность заторов и аварийных ситуаций.

«В связи с неблагоприятным прогнозом и сохраняющейся угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда на участках автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта в приказ Министерства транспорта Республики Крым «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Республики Крым» внесены изменения», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что экологический маршрут на водопад Учан-Су закрыт. Дожди и туман не дают возможность провести необходимые работы: в такую погоду подниматься на скалы для уборки нависающих камней небезопасно для альпинистов.

Администрация ФГБУ «Заповедный Крым» переносит открытие маршрута до окончания работ, которые будут проведены с наступлением подходящей погоды.