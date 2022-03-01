За февраль запасы воды в водохранилищах Крыма выросли почти на 30 млн куб.м

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 188,13 млн куб.м, что на 28,44 млн куб.м больше, чем месяц назад.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 188,13 млн куб.м, что на 28,44 млн куб.м больше, чем месяц назад.

В том числе Чернореченское водохранилище за февраль пополнилось на 18,00 млн куб.м.

В последний месяц зимы на территории речных бассейнов выпало много осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, их количество в бассейнах рек северного предгорья было в 1,7-2,3 раза больше нормы; в бассейнах рек ЮБК и Крымских горах — в пределах нормы.

Неустойчивый характер погоды, определяемый прохождением фронтальных разделов, частые оттепели с дождями способствовали интенсивному таянию снега в горных районах и сохранению повышенной водности на большинстве рек. Средние за месяц расходы воды в бассейнах рек Черная, Салгир, Малый Салгир, Биюк-Карасу, в низовье Бельбека и на его притоках были в 1,4-2,9 раз выше нормы. В бассейнах рек Альма и Кача, в результате сбросов воды из Партизанского и Загорского водохранилищ, водность завышена в 3,2-4,3 раза. На остальных реках средние расходы воды были в пределах нормы.

В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия наблюдалось возобновление незначительного стока.

На 27 декабря 2021 года общий суммарный объем воды в водохранилищах полуострова составлял 127 млн куб.м, а месяцем позже — почти 160 млн куб.м.