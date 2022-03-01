У кабинетов вакцинации в воскресенье выходной

Департамент здравоохранения Севастополя сообщил об изменении графика работы кабинетов вакцинации против covid-19.

Департамент здравоохранения Севастополя сообщил об изменении графика работы кабинетов вакцинации против covid-19.

Прививочные пункты в поликлиниках Первой горбольницы по субботам теперь работают с 9.00 до 14.00. Воскресенье — выходной.

⁣В поликлиниках ГБУЗС «Городская больница №9» кабинеты вакцинации работают по субботам с 8.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

⁣В поликлинике ГБУЗС «Городская больница №4» кабинет вакцинации работает в субботу с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной.

⁣Мобильный пункт вакцинации на пл.Захарова в субботу и воскресенье не работает.