Севастополь готовится к купальному сезону

Операторы пляжей должны сделать их безопасными, а «диким» отдыхом займутся на комиссии по предупреждению ЧС.

Операторы пляжей должны сделать их безопасными, а «диким» отдыхом займутся на комиссии по предупреждению ЧС.

В целях подготовки к купальному сезону 2022 года в Севастополе проведено совещание с операторами пляжей. На встрече присутствовали представители Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю и Департамента городского хозяйства.

Стороны обсудили аспекты действующего законодательства, касающегося подачи операторами пляжей заявлений-деклараций, удостоверяющих должное состояние этих мест отдыха и соблюдение в их границах правил охраны безопасности людей на водных объектах.

Главным федеральным инспектором по маломерным судам Дмитрием Зубаревым поднята такая актуальная для региона тема, как необходимость профилактики несчастных случаев на обвалоопасных участках побережья.

Обеспечение безопасности людей на «диких» территориях, примыкающих к оборудованным местам купания, в ближайшее время будет рассмотрено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ) при правительстве Севастополя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю.

В Крыму

Как сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым, операторам пляжей поставлена задача обеспечить их техническую готовность к 1 мая, а всей документации — к 1 июня.

Для этого чиновники Минкурортов проводят совещания с представителями районных и городских администраций, бизнеса, на которых обсуждают сроки и порядок получения экспертных заключений на пользование пляжными территориями, подготовку матросов-спасателей, обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов, соблюдение санитарных правил при функционировании средств размещения.