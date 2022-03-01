Развивать агропромышленный комплекс будут до 2030 года

На заседании правительства Севастополя утверждена стратегию развития агропромышленного комплекса Севастополя до 2030 года.
Как заявила 28 февраля директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова, презентуя документ, в реализацию программы вложат около пяти млрд рублей, из которых 3,2 млрд руб — средства федерального бюджета, а 380 млн рублей — средства бюджета Севастополя.
Госпрограмма состоит из ряда подпрограмм по развитию отраслевого агропромышленного, агрохозяйственного комплексов, созданию системы поддержи фермеров и развитии сельской кооперации. Приоритетными для Севастополя отраслями названы садоводство, виноградарство и виноделие.
До 2030 года на реализацию первой подпрограммы будет направлено 2,36 млрд рублей средства федерального бюджета и 256 млн руб — бюджета Севастополя.
Основной объем бюджетных расходов — это компенсация части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями: более 2,3 млрд рублей —направят на развитие виноградников и 127 млн руб — фруктовых садов.
Н.Скорюкова пояснила, что ежегодно планируется закладывать до 300 га виноградников и 15 га фруктовых садов. Также подпрограмма предусматривает стимулирование модернизации отрасли за счет средств бюджета Севастополя. Речь идет о субсидиях на размещение до 50 % затрат на модернизацию и обновление сельхозтехники, а также на приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
За период действия программы планируется оказать господдержку на приобретение 40 единиц техники и навесного оборудования, а также 47 единиц оборудования — для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Отдельная подпрограмма — развитие рыбохозяйственного комплекса, финансируемая из средств бюджета Севастополя. Согласно программы, будут предоставляться субсидии в размере 84 млн руб на промышленное рыболовство и аквакультуры. Рыбакам возмещается до 50% расходов на ремонт судов и вылов водных биологических ресурсов, а также приобретение судового, морозильного и перерабатывающего оборудования.
Для развития отрасли аквакультуры предусмотрено возмещение до 50% затрат на приобретение рыбопосадочного материала, а также субсидий на приобретение специализированного оборудования.
— Индикатором данной программы прежде всего является вылов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне на уровне 25 тысяч тонн в год, — сообщила Н.Скорюкова.
Еще одна подпрограмма касается развития малых форм хозяйствования, с объемом обеспечения 779 млн федеральных и 41 млн — городских рублей.
Особо указано, что 20 млн рублей — это гранты для инвестпроектов, 15 млн рублей — для приобретения материальной базы сельхозкооперативами и 10 млн рублей — на агротуризм.
Помимо перечисленного, предусмотрены гранты «Агростартап» на создание фермерских хозяйств (по 2,5 млн рублей каждый) и на развитие кооперативов (до 3 млн рублей).