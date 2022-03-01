Развивать агропромышленный комплекс будут до 2030 года

На заседании правительства Севастополя утверждена стратегию развития агропромышленного комплекса Севастополя до 2030 года.

На заседании правительства Севастополя утверждена стратегию развития агропромышленного комплекса Севастополя до 2030 года.

Как заявила 28 февраля директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова, презентуя документ, в реализацию программы вложат около пяти млрд рублей, из которых 3,2 млрд руб — средства федерального бюджета, а 380 млн рублей — средства бюджета Севастополя.

Госпрограмма состоит из ряда подпрограмм по развитию отраслевого агропромышленного, агрохозяйственного комплексов, созданию системы поддержи фермеров и развитии сельской кооперации. Приоритетными для Севастополя отраслями названы садоводство, виноградарство и виноделие.

До 2030 года на реализацию первой подпрограммы будет направлено 2,36 млрд рублей средства федерального бюджета и 256 млн руб — бюджета Севастополя.

Основной объем бюджетных расходов — это компенсация части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями: более 2,3 млрд рублей —направят на развитие виноградников и 127 млн руб — фруктовых садов.

Н.Скорюкова пояснила, что ежегодно планируется закладывать до 300 га виноградников и 15 га фруктовых садов. Также подпрограмма предусматривает стимулирование модернизации отрасли за счет средств бюджета Севастополя. Речь идет о субсидиях на размещение до 50 % затрат на модернизацию и обновление сельхозтехники, а также на приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

За период действия программы планируется оказать господдержку на приобретение 40 единиц техники и навесного оборудования, а также 47 единиц оборудования — для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Отдельная подпрограмма — развитие рыбохозяйственного комплекса, финансируемая из средств бюджета Севастополя. Согласно программы, будут предоставляться субсидии в размере 84 млн руб на промышленное рыболовство и аквакультуры. Рыбакам возмещается до 50% расходов на ремонт судов и вылов водных биологических ресурсов, а также приобретение судового, морозильного и перерабатывающего оборудования.

Для развития отрасли аквакультуры предусмотрено возмещение до 50% затрат на приобретение рыбопосадочного материала, а также субсидий на приобретение специализированного оборудования.

— Индикатором данной программы прежде всего является вылов водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне на уровне 25 тысяч тонн в год, — сообщила Н.Скорюкова.

Еще одна подпрограмма касается развития малых форм хозяйствования, с объемом обеспечения 779 млн федеральных и 41 млн — городских рублей.

Особо указано, что 20 млн рублей — это гранты для инвестпроектов, 15 млн рублей — для приобретения материальной базы сельхозкооперативами и 10 млн рублей — на агротуризм.

Помимо перечисленного, предусмотрены гранты «Агростартап» на создание фермерских хозяйств (по 2,5 млн рублей каждый) и на развитие кооперативов (до 3 млн рублей).