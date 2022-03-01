Продлено курсирование дополнительного поезда из Крыма в Москву

Назначенный в конце февраля дополнительный поезд «Таврия» №195/196, продолжит работу до 10 марта.

Назначенный в конце февраля дополнительный поезд «Таврия» №195/196, продолжит работу до 10 марта.

«Курсирование дополнительного поезда «Таврия» №195/196 сообщением Москва – Симферополь продлено до 10 марта 2022 года. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» — оператора железнодорожного сообщения с полуостровом.

Цены на билеты на поезда «Таврия» в ближайшее время расти не будут.

Ранее сообщалось, что из-за временной приостановки авиасообщения с Крымом и Югом России, компания «Гранд Сервис Экспресс» поэтапно увеличила составы, направляющиеся из Крыма и Севастополя.

Решение о закрытии неба над югом России до 2 марта, принятое 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, вероятно будет продлено. Временно приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).