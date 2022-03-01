На выставке покажут дамские штучки

В фойе кинотеатра «Украина» 4 марта откроют выставку, посвященную предстоящему Международному женскому дню 8 Марта.

Это будет предметный рассказ о прекрасном и романтичном облике женщины второй половины XIX – начала XX в.

Посетителям откроется целый мир утонченности и изящества. Украшения, образцы рукоделия, книги, предметы, с помощью которых женщины делала свою жизнь интереснее, насыщеннее, красивее, — все это теперь собрано в единую выставочную композицию. Некоторые из этих экспонатов наверняка покажутся посетителям знакомыми и даже вызовут чувство умиления.

Разумеется, наиболее впечатлит одежда и аксессуары: шляпки, перчатки, вееры, обувь. Все перечисленное хорошо известно и современницам. Зато мало кто знает, как выглядит портбукет — футляр для цветов, который крепится к платью или носится в руках, шляпная булавка для крепление шляпки к волосам, шатлен — цепочка с зажимом, на котором крепятся ключи, кошелек или другие предметы или паж для шлейфа — щипцы, удерживающие шлейф, крючок для застегивания перчаток и другие предметы, которые, пройдя долгий путь трансформации и теперь изменились до неузнаваемости. Среди последних, например, плойка или солнцезащитные очки.

Как сообщает пресс-служба, на выставке экспонируются предметы из фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя и частная коллекции И.Боевой. Часть экспонатов передали для демонстрации на выставке сами севастопольцы, некоторые приобретены у частных коллекционеров.

Выставка будет работать до 24 апреля.