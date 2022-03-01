Минздрав Крыма опроверг информацию о массовом поступлении раненных солдат в больницы полуострова

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию о массовом поступлении раненных солдат в больницы республики.

«Данная информация полностью не соответствует действительности. Мы продолжаем работать в штатном режиме и каких-либо массовых поступлений раненых со стороны соседнего государства на сегодня в Республике Крым не отмечается. Графики работы медучреждений не изменились, работаем в прежнем формате, оказываем все виды помощи пациентам, — прокомментировал врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Он добавил, что с 11 марта в связи с отмененными ограничениями по ковиду возобновляется плановая помощь по поликлинической службе, а также диспансеризация и профилактические осмотры взрослого и детского населения.