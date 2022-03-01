Крымский мост отработал три зимних месяца в штатном режиме

Более 700 тысяч автомобилей проехало с декабря по март по Крымскому мосту, который функционировал в штатном режиме.

Более 700 тысяч автомобилей проехало с декабря по март по Крымскому мосту, который функционировал в штатном режиме.

«Более 700 тысяч автомобилей, в том числе 165 тысяч грузовиков и 8 тысяч автобусов, проехало по Крымскому мосту за три зимних месяца. <…> Более 300 штормовых часов зафиксировано в Керченском проливе с декабря по февраль включительно. Самым ветреным стал январь: порывы достигали 24 метров в секунду. В непогоду дорога обеспечила бесперебойное сообщение между полуостровом и материковой Россией», — сообщили ТАСС в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Уточняется, что наибольшая интенсивность движения в обе стороны пришлась на декабрь, когда более 278 тысяч машин пересекли Керченский пролив в канун Нового года, а зимний суточный рекорд зафиксирован 27 декабря — более 11 тысяч транспортных средств за 24 часа.

«Автопоток по сравнению с прошлой зимой остался на прежнем уровне. Общий объем трафика распределился равномерно: более 350 тыс. автомобилей проследовало на полуостров и столько же — на материк», — отметили в пресс-службе.

За метеорологической обстановкой и состоянием дорожного полотна на автодорожной части моста следят с помощью семи метеостанций, три из которых установлены на арке. Они предупреждают службу эксплуатации о изменениях погодных условий.

Всего же с начала работы автодорожной части моста трафик в обе стороны составил более 18,7 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.