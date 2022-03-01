Фасад торгово-остановочного комплекса на пл.Восставших приводят в порядок

Обшарпанные колонны покрасят, а прилегающей территории придадут ухоженный вид.

Такое поручение дано директором департамента городского хозяйства Евгением Горловым собственникам ТЦ «Площадь Восставших». Об этом он рассказал в соцсетях.

До недавнего времени непрезентабельный внешний вид торгового комплекса вызывал неудовольствие только у жителей города. Теперь же и горхоз обратил на это внимание.

В своей беседе с предпринимателями Е.Горлов сообщил, что перед департаментом сейчас стоит задача обновить площадь: уже несколько месяцев там идет создание Мемориального комплекса имени Генерала Крейзера.

«По итогу диалога пришли к обоюдному решению о привлечении к текущему и капитальному ремонту, а также к заключению договора на обслуживание со специализированной организацией», — сообщил Е.Горлов в соцсети, уточнив, что работы будут произведены в ближайшее время.

«Севастопольская газета», редакция которой расположена в районе пл.Восставших, вот уже несколько дней наблюдает неспешно начавшийся ремонт фасада. С двух сторон у здания торгового комплекса установили металлические леса, и уже начали отбивать облупившуюся краску с колонн.

Признаемся, темпы работ пока не особо впечатляют.

В пресс-службе департамента городского хозяйства, куда «Севастопольская газета» обратилась за комментарием о сроках и видах работ, которые должны выполнить на фасаде здания, ответили, что такой информацией обладает исключительно Е.Горлов, но он уехал в недельную командировку.