Девушка в наушниках не услышала электричку

На железнодорожном переезде в пгт Октябрьское электропоездом смертельно травмирована 22-летняя женщина.

На железнодорожном переезде в пгт Октябрьское электропоездом смертельно травмирована 22-летняя женщина.

Машинист электропоезда сообщением «Симферополь – Соленое озеро» применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, но трагедии избежать не удалось.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой Крымского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что железнодорожным составом смертельно травмирована 22-летняя жительница Красногвардейского района. Предположительно девушка находилась в наушниках и не слышала приближающегося состава, а также звуковых сигналов, подаваемых машинистом электропоезда.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия по ним процессуального решения.

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам (на разрешающий сигнал светофора) и не пользоваться различными гаджетами во время нахождения в зоне повышенной опасности.