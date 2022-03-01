Будут строить развязку на перекрестке 5-км – Максимова дача

Объявлены общественные обсуждения документации по планировке территории межевания линейного объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении пр.Генерала Острякова (5 км) – подъезд к Максимовой даче».

Объявлены общественные обсуждения документации по планировке территории межевания линейного объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении пр.Генерала Острякова (5 км) – подъезд к Максимовой даче».

Цель разработки проекта — увеличение пропускной способности Балаклавского шоссе, в связи с введением в эксплуатацию трассы «Таврида». Планируется реконструкция (расширение) существующих дорог со строительством транспортной развязки.

Категория объекта — магистральная улица общегородского значения непрерывного движения автомобильного транспорта. Протяженность участков дороги, попадающих в зону развязки: 67 Н-261 «пр.Генерала Острякова» – Балаклавское шоссе – 0,993 км; 67 Н-19 «Подъезд к Максимовой даче» — 0,568 км.

Общественные обсуждения проводятся с 28 февраля по 29 марта с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. Информационные материалы к проекту будут размещены на официальных сайтах правительства Севастополя и департамента архитектуры с 7 марта и будут доступны в течение двух недель.