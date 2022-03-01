Аэропорт Симферополя остается закрытым

По данным Росавиации на 1 марта, режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года.

По данным Росавиации на 1 марта, режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО «Единая транспортная дирекция» 26 февраля начала перевозки по «единому билету с использованием автобусного и железнодорожного транспорта.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих» линий размещены на сайте аэропорта «Симферополь».