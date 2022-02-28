Заболеваемость ковидом снизилась в 1,3 раза

Об этом 28 февраля на аппаратном совещании сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

Об этом 28 февраля на аппаратном совещании сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

По его словам, число взрослых больных на амбулаторном наблюдении уменьшилось в 1,8 раза, детей — в два раза.

Он также отметил снижение суточного коэффициента прироста до 0,79 (уменьшение в 2,5, по сравнению с прошлым понедельником), средненедельного до 0,86 (в 1,4 раза), а также коэффициента распространения до 0,57 (был 1,94).

Свободный коечный фонд составляет 30% — из 949 развернутых коек свободны 285.

В отделениях интенсивной терапии находятся 56 человек, четверо — на ИВЛ, 379 заболевших — старше 65 лет. В прошлый понедельник таких было 371.

В стационарах — 301 ребенок, количество внебольничных пневмоний — 266 случаев (на прошлой неделе было 259).

— Тенденция идет на снижение, но выявляемость достаточно высокая — 500 случаев в сутки. Поэтому прошу севастопольцев принять меры по ревакцинации. Подтверждено уже нашей статистикой, что она дает хороший результат на снижение тяжести заболевания и госпитализацию, — подчеркнул А.Кулагин.

Директор департамента образования Лариса Сулима сообщила, что сейчас на карантине находятся одна школа и один класс.

Главный санитарный врач Анна Мелюх добавила, что в возрастной группе от года до шенти лет снижение заболеваемости составило 53%, с 7 до 14 лет — 71%. Снижение в возрастной группе 50-64 составило 30%, в возрастной группе 65+ — -20%.

По состоянию на утро 28 февраля, в Севастополе выявлены 590 новых случаев заболевания, умели шесть человек в возрасте от 57 до 94 лет.

Всего за время пандемии в Севастополе заболели 75 359 человек, выздоровели 68 659, умерли 2113.