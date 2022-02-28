Заболеваемость ковидом снизилась в 1,3 раза

Об этом 28 февраля на аппаратном совещании сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.
По его словам, число взрослых больных на амбулаторном наблюдении уменьшилось в 1,8 раза, детей — в два раза.
Он также отметил снижение суточного коэффициента прироста до 0,79 (уменьшение в 2,5, по сравнению с прошлым понедельником), средненедельного до 0,86 (в 1,4 раза), а также коэффициента распространения до 0,57 (был 1,94).
Свободный коечный фонд составляет 30% — из 949 развернутых коек свободны 285.
В отделениях интенсивной терапии находятся 56 человек, четверо — на ИВЛ, 379 заболевших — старше 65 лет. В прошлый понедельник таких было 371.
В стационарах — 301 ребенок, количество внебольничных пневмоний — 266 случаев (на прошлой неделе было 259).
— Тенденция идет на снижение, но выявляемость достаточно высокая — 500 случаев в сутки. Поэтому прошу севастопольцев принять меры по ревакцинации. Подтверждено уже нашей статистикой, что она дает хороший результат на снижение тяжести заболевания и госпитализацию, — подчеркнул А.Кулагин.
Директор департамента образования Лариса Сулима сообщила, что сейчас на карантине находятся одна школа и один класс.
Главный санитарный врач Анна Мелюх добавила, что в возрастной группе от года до шенти лет снижение заболеваемости составило 53%, с 7 до 14 лет — 71%. Снижение в возрастной группе 50-64 составило 30%, в возрастной группе 65+ — -20%.
По состоянию на утро 28 февраля, в Севастополе выявлены 590 новых случаев заболевания, умели шесть человек в возрасте от 57 до 94 лет.
Всего за время пандемии в Севастополе заболели 75 359 человек, выздоровели 68 659, умерли 2113.