Студентов из Европы и Донбасса готовы обучать в Севастополе

Севастопольский государственный университет готов принять на учебу отчисленных из европейских вузов российский студентов.

«СевГУ готов принять на учебу студентов, отчисленных из зарубежных вузов, также готов принять студентов из ДНР и ЛНР», — заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах России бесплатно. Об этом сообщили на сайте Минобрнауки сегодня.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе обсуждений с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

Сообщается, что некоторых российских студентов отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине.

Как отметил заведующий кафедрой «Политические науки и философия» СевГУ Александр Ирхин, складывающаяся международная ситуация будет способствовать процессам национализации российской элиты.

«Мир стремительно меняется, и политические процессы критически ускоряются. В этих условиях формируется новая модель международного порядка. Эту модель пытаются построить без России и за счет России. Российские университеты остаются в известной степени вне политики, хотя подготовка высоквалифицированных кадров является одним из компонентов сильного государства-державы. Севастопольский государственный университет в этих условиях готов принять на обучение новых студентов, отчисленных из зарубежных вузов или покинувших их. Складывающаяся международная ситуация будет способствовать процессам национализации российской элиты», — сказал А.Ирхин.