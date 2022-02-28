Новости Севастополя

Студентов из Европы и Донбасса готовы обучать в Севастополе

Севастопольский государственный университет готов принять на учебу отчисленных из европейских вузов российский студентов.

Севастопольский государственный университет готов принять на учебу отчисленных из европейских вузов российский студентов.

«СевГУ готов принять на учебу студентов, отчисленных из зарубежных вузов, также готов принять студентов из ДНР и ЛНР», — заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах России бесплатно. Об этом сообщили на сайте Минобрнауки сегодня.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе обсуждений с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

Сообщается, что некоторых российских студентов отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине.

Как отметил заведующий кафедрой «Политические науки и философия» СевГУ Александр Ирхин, складывающаяся международная ситуация будет способствовать процессам национализации российской элиты.

«Мир стремительно меняется, и политические процессы критически ускоряются. В этих условиях формируется новая модель международного порядка. Эту модель пытаются построить без России и за счет России. Российские университеты остаются в известной степени вне политики, хотя подготовка высоквалифицированных кадров является одним из компонентов сильного государства-державы. Севастопольский государственный университет в этих условиях готов принять на обучение новых студентов, отчисленных из зарубежных вузов или покинувших их. Складывающаяся международная ситуация будет способствовать процессам национализации российской элиты», — сказал А.Ирхин.

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