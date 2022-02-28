Севастопольцы имеют право обсудить все концепции музея на мысе Хрустальный

Таково мнение председателя Севастопольского Союза архитекторов Сергея Комарова.

По его словам, будучи членом конкурсной комиссии, которая выбирала концепцию музея на мысе Хрустальный, победившую он оценил на два балла из пяти. А максимальную оценку он поставил концепциям севастопольских архитекторов Евгению Машошина и Сергею Пушкарева.

По мнению С.Комарова, аргумент, что музей московского архитектурного бюро «Остоженка» будет видно со всех сторон города, не только не убеждает, как, впрочем, и мнение некоторых членов комиссии, что концептуально это строение будет уравновешивать здание оперного театра австрийского архитектора Прикса.

Не нравится ему также идея наполнить наземный «купол» осколками снарядов.

— Я не вижу ничего оригинального в этой идее, мне она кажется из пальца высосанной. Кто их будет осматривать, как это будет выглядеть, или надо будет вешать табличку, что это осколки снарядов, а не какой-то мусор, — недоумевает С.Комаров.

По его мнению, необходимо, что правительство выложило для ознакомления все концепции, потому что люди имеют на это право.

— От Севастопольского Союза архитекторов нас было всего двое, а большинство членов комиссии — не севастопольцы. Все вроде бы прошло легитимно, но люди-то должны знать предложенные варианты не по отдельным фрагментам картинок, — сказал С.Комаров.

По его мнению, вариант Е.Машошина во многом проработаннее других проектов, и он не портит рельеф. Была еще концепция севастопольского архитектора Сергея Пушкарева, которая была выражена на уровне идеи и не была так основательно и красиво оформлена, как остальные, и поэтому не была понята. Между тем, эту работу также было бы интересно обсудить.