Полиция оперативно выдала новые паспорта пятерым погорельцам

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю оказали помощь в замене паспортов гражданам, пострадавшим во время пожара 18 февраля на улице Яблочкова.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю оказали помощь в замене паспортов гражданам, пострадавшим во время пожара 18 февраля на улице Яблочкова.

Пятеро жильцов тогда лишились не только имущества, но и основных документов.

Сотрудники полиции доставили их на служебном автомобиле в миграционное подразделение ОМВД и в кратчайшие сроки проделали все необходимые процедуры: подготовили документы, сфотографировали, оформили и выдали паспорта граждан Российской Федерации.

В связи с тем, что граждане пострадали в результате чрезвычайной ситуации, они были освобождены от уплаты государственной пошлины, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Обратитет внимание! Управление по вопросам миграции УМВД, а также отделы по вопросам миграции ОМВД России по всем районам города с 21 февраля оказывают государственные услуги по адресу: ул.Паршина, 29. Подробно по ссылке.