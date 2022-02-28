Обсуждать с севастопольцами концепции музея на мысе Хрустальный не будут

Об этом журналистам сообщил 28 февраля заместитель губернатора Николай Гордюшин, комментируя итоги проведенного накануне конкурса.

Он напомнил, что о том, что специально созданное жюри 25 февраля обсудило 15 концепций создания Музея героической обороны на мысе Хрустальный и выбрало три лучших. Победителем назвали московский проект архитектурного бюро «Остоженка».

По словам Н.Гордюшина, подготовка к конкурсу была долгой (с ноября 2021 года) и включала подготовку технического задания и встречи с ветеранами.

Среди поданных 14 заявок (было 15 работ) победила одна из самых титулованных и опытных компаний страны. По словам Н.Гордюшина, именно «Остоженка» предложила наиболее сильную идеологическую составляющую. Она заключена в том, что под объемом пространства, которое создается на холме, формируется чаша, которая должна быть наполнена осколками вражеских снарядов, сброшенных на Севастополь в период второй героической обороны. Принести эти осколки предлагается жителям, а также организациям, которые занимаются поисковой работой. Этот прием создаст ощущение боли и горечи тех событий.

По словам Н.Гордюшина, подобные проекты еще нигде не реализованы. По замыслу авторов, у человека, который попадает в это пространство, должны мурашки бегать по коже, а слезы течь.

После выбора концепции наступает период проектно-изыскательских работ: будет выбран генеральный проектировщик, которого обяжут по условиям реализовать концепцию победителя. Процедуру планируют начать в ближайшее время, период проектирования обычно занимает полгода. После этого перейдут к этапу строительно монтажных работ.

Суммарная площадь предложенного «Остоженкой» комплекса составляет примерно восемь тысяч кв.м. Он состоит из нескольких составляющих: музейной — примерно в три тысячи кв.метров, подземной части, подземной парковки на две сотни автомобилей, плюс открытое пространство (бельведер), которое находится на земле.

Музейное пространство будет скрыто под землей, там же будет кинозал на 50 посадочных мест и помещение, в котором можно будет принять гостей. Подземный паркинг будет расположен под ним. Он будет действовать для всей территории парка на мысе Хрустальный.

На вопрос, чем наполнят музей, Н.Гордюшин сказал, что с музейщиками консультации были, но полной ясности по экспонатам нет. Возможно, экспонаты будут интерактивными. Пока же речь идет только об архитектурном облике музея.

По словам замгубернатора, все конкурсные концепции планируется выложить для ознакомления горожанами, однако обсуждать концепцию-победитель с жителями города не планируется — за них уже высказались члены комиссии, в том числе губернатор города, председатели Союза художников и Союза Архитекторов России, председатель Союза Архитекторов Севастополя, ветераны и «ряд компетентных коллег».