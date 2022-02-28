МЧС предупреждает о сильных осадках

В связи с прохождением южного циклона до конца суток 28 февраля и в течение суток 1 марта в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега.

В связи с прохождением южного циклона до конца суток 28 февраля и в течение суток 1 марта в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега.

В ближайшие три дня погоду в Крыму будет определять малоподвижный циклон над Черным морем. В первый день весны ожидаются сложные погодные условия: очень сильный дождь, мокрый снег, снег, на отдельных участках дорог гололедица. Усиление северо-восточного ветра, местами порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3°, на ЮБК до +6°. В среду и четверг осадки и ветер ослабеют до умеренных значений, температурный фон существенно не изменится.

ГУ МЧС России по Севастополю призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и воздержаться от пребывания на улице.

Следует помнить, что при обильных осадках могут возникнуть подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Вероятны перебои в работе транспорта. Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.