Добавили междугородние автобусы и ж/д вагоны

В связи с сложившейся ситуацией, связанной с проведением Россией специальной военной операции и закрытием неба, в Севастополе увеличат междугородние перевозки наземным транспортом.

В связи с сложившейся ситуацией, связанной с проведением Россией специальной военной операции и закрытием неба, в Севастополе увеличат междугородние перевозки наземным транспортом.

— Грандсервисэкспресс сделал увеличение по составам, прицепил дополнительные вагоны, —сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В свою очередь, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено доложил, что по железнодорожным перевозкам добавлены три прицепных вагона (+162 места) на маршруте Севастополь – Москва, к поезду Севастополь – Санкт-Петербург добавлены шесть вагонов (+234 места).

По словам П.Иено, Министерством транспорта РФ решается вопрос о запуске дополнительных двух поездов сообщением Москва – Симферополь.

Он также сообщил, что на автовокзале усилены меры антитеррористической защиты и транспортной безопасности, в усиленном режиме осуществляется контроль работы транспорта на городских и междугородних маршрутах.

Дополнительно с 26 февраля добавлен еще один автобусный маршрут по сообщению Севастополь – Москва. Сейчас на этой линии работают два автобуса общей вместимостью 90 человек.

П.Иено также отметил, что ажиотажа или нехватки билетов не наблюдается, загрузка составляет 80%.

— Каждый день с автовокзала в Севастополе уходят от 10 до 15 межсубъектовых рейса, — сказал глава дептранса.