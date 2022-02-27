Военные РФ восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на украинской территории

Российские военнослужащие начали расчистку русла Северо-Крымского канала в Херсонской области Украины для устранения водной блокады Крыма.

«В целях устранения водной блокады Крымского полуострова специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

По информации ведомства, гидротехнический узел Северо-Крымского канала взят под охрану. Как сообщили в министерстве, работы проводятся по поручению министра обороны Сергея Шойгу. «По завершении работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины, будет восстановлена», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в ходе проведения специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам ВС РФ освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, от националистических вооруженных формирований Украины.

К восстановлению инфраструктуры привлечены военнослужащие морского инженерного полка Черноморского флота и Южного военного округа. «Военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва осуществили ликвидацию бетонной дамбы на участке канала, сооруженной украинскими националистами в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым, без причинения какого-либо ущерба сооружению», — рассказали в министерстве.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.