В Крыму запускают перевозки по единому билету

В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с 26 февраля запускаются мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы.

В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с 26 февраля запускаются мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы.

Автобусы будут курсировать с 26 февраля по 10 марта в ежедневном режиме, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Единая транспортная дирекция». Они будут отправляться от железнодорожной станции Анапа дважды в день: в 8.30 и 13.00. Прибывать на железнодорожный вокзал Симферополь в 12.30 и 17.00 соответственно.

В обратном направлении от железнодорожного вокзала Симферополь автобусы будут отправляться в 9.00 и 11.00, прибывать на железнодорожную станцию Анапа в 13.00 и 15.00 соответственно.

На автобусную и железнодорожную перевозки будет выписываться «единый» билет». Оформление билета на автобусы прекращается за 30 минут до отправления. На детей до 5 лет осуществляется оформление безденежного проездного документа с занятием отдельного места.

Пассажиры могут оформить билеты с сегодняшнего дня в кассах железнодорожных вокзалов, а также с использованием сайта АНО «ЕТД» (подраздел «поезд+автобус»). Более подробную информацию можно узнать по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-600.

С 24 февраля работа 12 аэропортов на юге России временно приостановлена — это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.