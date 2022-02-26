Украинские военнослужащие, сдавшиеся на острове Змеиный, доставлены в Севастополь

26 февраля спасательным буксиром Черноморского флота «Шахтёр» в Севастополь доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный.

26 февраля спасательным буксиром Черноморского флота «Шахтёр» в Севастополь доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный.

Об этом сообщил журналистам заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.

Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военнослужащих. Никто из них в медицинской помощи не нуждается.

После прохождения кратковременных юридических процедур военнослужащие ВСУ будут отправлены домой к своим семьям.

Их обеспечили индивидуальными рационами питания и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта назначения, сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.