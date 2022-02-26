Нашли еще 34 общественных пространства, которые нужно благоустроить

В Севастополе сформирован список общественных территорий, из которых горожане выберут объекты благоустройства 2023 года.

В Севастополе сформирован список общественных территорий, из которых горожане выберут объекты благоустройства 2023 года.

Для голосования определены 34 места, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. 20 из них — основные, 14 – вспомогательные.

— Вчера был представлен список территорий — участников рейтингового голосования для благоустройства в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — написал в социальных сетях глава горхоза.

Общественные пространства для благоустройства выберут севастопольцы в ходе онлайн голосования, которое будет проходить в период с 15 апреля по 31 мая на специальной федеральной интернет-платформе.

Напомним, 2022 году по итогам голосования прошлого года должны благоустроить 10 общественных пространств — по одному в каждом муниципальном образовании.

Власти Севастополя уже выделили средства горхозу на четыре из них: зеленая зона в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова, зеленая зона между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции, зеленая зона в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка и сквер на улице Новикова в Балаклаве. Это муниципальные округа с населением свыше 20 тысяч человек: Балаклавский, Гагаринский, Ленинскиц и Нахимовский.

Остальными шестью территориями должны заняться муниципалитеты в рамках переданных им полномочий.