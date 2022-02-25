Улицу Ленина реконструировать в 2022 году не будут

Проектно-изыскательские работы по всей оставшейся неблагоустроенной части центрального городского кольца должны выполнить в этом году, а вот реализовывать напроектированное будут по частям.

Проектно-изыскательские работы по всей оставшейся неблагоустроенной части центрального городского кольца должны выполнить в этом году, а вот реализовывать напроектированное будут по частям.

Согласно приказа департамента городского хозяйства Севастополя на 2022 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по благоустройству проспекта Нахимова, улицы Ленина и площади Нахимова. На ПИР выделено 10 миллионов рублей из средств по соглашению с Москвой.

На этот же год планируется благоустройство проспекта Нахимова. На строительно-монтажные работы по данному объекту выделено чуть более 416 миллионов рублей.

Работ по благоустройству улицы Ленина и площади Нахимова в приказе нет.

В 2020 году в Севастополе на деньги правительства Москвы была выполнена реконструкция ул.Большой Морской — части центрального городского кольца. Оставшиеся ул.Ленина и пр.Нахимова с одноименной площадью должны были начать благоустраивать в 2021 году.