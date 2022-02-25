У «Сити» остался один конкурент?

С каждым туром все меньше интриги остается в английском чемпионате, который всегда отличался острой борьбой. «Манчестер Сити» летит ко второму подряд титулу и аналитики https://sportsbetz.ru/ видят лишь одну команду, способную лишить коллектив Гвардиолы трофея — «Ливерпуль». Но даже у них шансы опередить «Сити» невелики.

С каждым туром все меньше интриги остается в английском чемпионате, который всегда отличался острой борьбой. «Манчестер Сити» летит ко второму подряд титулу и аналитики https://sportsbetz.ru/ видят лишь одну команду, способную лишить коллектив Гвардиолы трофея — «Ливерпуль». Но даже у них шансы опередить «Сити» невелики.

Ведь «МанСити» крайне редко теряет очки. В 24 туре клуб принимал дома «Брентфорд» и редкий прогноз на футбол онлайн сомневался в победе хозяев «Этихада». Оценки экспертов оправдались — «Сити» быстро подавил сопротивление гостей в центре поля и приступил к планомерной осаде чужих ворот.

Роковую ошибку защита «Брентфорда» допустила на 39-й минуте. Рерслев уронил в штрафной Стерлинга и Марез четко реализовал пенальти. А в середине второго тайма ошибся вратарь «Брентфорда» Райя, затеявший перепасовку с защитниками. В итоге Стерлинг перехватил мяч, а Де Брюйне вогнал в сетку. 2:0 и еще три очка в чемпионской гонке.

«Ливерпуль» также дома играл с «Лестером». «Лисы» в текущем сезоне выступают слабо, однако в предыдущей домашней игре смогли огорчить футболистов Клоппа. Теперь настало время реванша. На 34-й минуте «Ливерпуль» подал угловой, Ван Дайк выпрыгнул выше всех и бил практически в упор. Шмейхаль отбил мяч прямо на Жота и португалец послал его в ворота.

После перерыва «Ливерпуль» упустил целую россыпь моментов, включая выход один в один Салаха и удар в крестовину. Но за три минуты до конца Жота получил в центре штрафной передачу от Матипа и пробил Шмейхеля. 2:0 в пользу хозяев.

«Челси» играл на выезде против середняка «Брайтона» и почти любой прогноз на футбол верил в победу команды Тухеля. Однако подопечные Грэма Поттера оказали упорное сопротивление и на гол в первом тайме Зиеша ответили мячом Уэбстера во втором. Еще раз «Челси» забить не смог и матч завершился вничью.

После 24 туров «Сити» опережает «Ливерпуль» на 9 очков. Футболисты Клоппа имеют игру в запасе, но даже в случае победы будут отставать на 6. Весьма надежно выглядит третье место «Челси» — 7 очков отрыва от «Вест Хэма». Самая интересная борьба на последней трети дистанции разгорится за 4-е место и последнюю путевку в Лигу Чемпионов.

«Вест Хэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» идут в пределах одного очка, к тому же сыграли разное число игр. Чуть подальше расположился «Тоттенхэм», но у него в запасе три игры относительно «Вест Хэма», так что за место в лигочемпионской зоне лондонский клуб также поборется.