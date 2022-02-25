Полиция Севастополя расследует ложные сообщения о минировании государственных учреждений

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД России, 24 февраля поступила информация о минировании объектов на территории города. Предварительно установлено, что злоумышленники посредством сети интернет направили на электронные почтовые адреса нескольких судов Севастополя письма, содержащие информацию о готовящихся взрывах.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД России, 24 февраля поступила информация о минировании объектов на территории города. Предварительно установлено, что злоумышленники посредством сети интернет направили на электронные почтовые адреса нескольких судов Севастополя письма, содержащие информацию о готовящихся взрывах.

К судам были незамедлительно направлены следственно-оперативные группы полиции и сотрудники других экстренных служб. Все здания и прилегающая территория проверены специалистами-взрывотехниками и сотрудниками кинологической службы. Взрывчатых веществ и иных представляющих опасность предметов обнаружено не было.

По данным фактам Следственным управлением УМВД России по Севастополю возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Кроме того, за прошедший день в полицию Севастополя поступило несколько обращений от граждан, которые обнаружили на улицах бесхозные подозрительные предметы. Прибыв по указанным адресам, сотрудники полиции провели необходимые мероприятия. Обнаруженные предметы не представляют опасность.