На расчистку Северо-Крымского канала понадобится две недели

Силами Министерства обороны РФ будет ликвидирована дамба, построенная украинскими националистами в районе населенного пункта Колончак для водной блокады Крыма.

Силами Министерства обороны РФ будет ликвидирована дамба, построенная украинскими националистами в районе населенного пункта Колончак для водной блокады Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 25 февраля осмотрел гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала на границе Республики Крым и Херсонской области, русло канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака и дамбу, построенную украинскими националистами для водной блокады Крыма в 2014 году. По словам Главы республики, для запуска воды в Крым необходимо решить ряд проблем.

«По итогу осмотра русла Северо-Крымского канала понятно техническое состояние задвижек, насосных станций и тех узлов, которые обеспечивают подачу воды в Республику Крым и Херсонскую область. Есть ряд проблем, решение которых займет определенное время. Около двух недель потребуется, чтобы очистить часть русла, которая плотно заросла из-за отсутствия эксплуатации. Также силами Министерства обороны Российской Федерации будет ликвидирована дамба, созданная украинскими националистами для водной блокады Крыма», — сообщил глава республики.

Кроме того, необходимо принять технические решения на гидротехнических сооружениях Северо-Крымского канала.

«Без восстановления заслонок на территории Херсонской области, которые 24 февраля были подорваны украинскими националистами, невозможно подать воду в Крым без нанесения ущерба жителям Херсонской области. В республике на данный момент нет проблем с бытовым водоснабжением, поэтому есть возможность подождать запуск воды еще две недели, которые требуются на проведение технических мероприятий по восстановлению. К понедельнику будет составлена дорожная карта, о чем будет доложено нашему Президенту», — уточнил С.Аксёнов.

Как стало известно в ходе поездки, оценку состояния гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины проведет Министерство обороны РФ.

В рабочей поездке также приняли участие председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, директор ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» Владислав Масляник, другие, сообщила пресс-служба главы Республики Крым.

Водная блокада полуострова началась в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. По решению властей Украины подача воды в Северо-Крымский канал была перекрыта дамбой в Каланчакском районе Херсонской области.

В ходе специальной военной операции, объявленной Президентом РФ 24 февраля 2022 года, все узлы Северо-Крымского канала оказались под контролем Вооруженных Сил России, в результате чего появилась возможность возобновления подачи днепровской воды по каналу.