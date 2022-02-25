Музей предложили сделать подземным и без крыши

В конкурсе концепций архитектурного облика мемориального комплекса на мысе Хрустальный победил проект архитектурного бюро «Остоженка».

Всего было заявлено 15 работ от 14 участников, перед которыми стояла задача отразить особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории, учесть варианты консервации, музеефикации или приспособления части объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов.

По мнению жюри, лучше всех с разработкой концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 годов» справилось архитектурное бюро «Остоженка». Его работа набрала 51 балл, второе место занял проект архитектора Евгения Машонина — 48,5 балла, и третье место — проект архитектурного бюро «Растворгрупп» — 35,5 балла.

Призовой фонд конкурса составил 2,3 миллиона рублей. Участник, занявший первое место, получит 1 млн рублей, награда за второе и третье места — 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Оставшиеся деньги организаторы планировали направить на оплату транспортных расходов иногородних участников конкурса, но его провели в онлайн-формате, поэтому удалось сэкономить.

Проект-победитель представляет собой компактное трёхуровневое сооружение. На искусственном холме 100 на 65 метров предлагается возвести Бельведер — прямоугольное строение высотой 21 м, окруженное колоннадой, поддерживающей железобетонную кессонную конструкцию. Устройство кровли над кессоном не предусмотрено, что обеспечит изменчивую игру света и тени, но не даст защиты от осадков. Проектировщики считают, что это создаст «эфемерный образ укрытия, дающий ощущение спокойствия, но не «успокоенности».

Внутреннее пространство Бельведера будет содержать «пугающий артефакт прошедшей войны — россыпи смертоносных осколков вражеских снарядов и бомб, которыми буквально нашпигована севастопольская земля».

Созерцание осколков должно давать представление о масштабе События, которому посвящён мемориал, и впечатлять.

Внутри холма расположат само помещения Музея, а в подземном уровне – стоянку для 230 автомобилей.

Благодаря географическому расположению и максимально возможной согласно техзаданию сооружение Мемориального комплекса будет хорошо видно из различных частей города, говорится в аннотации к проекту.