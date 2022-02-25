Количество участников особой экономической зоны уменьшается, потому что растет

В Севастополе число предприятий, работающих в свободной экономической зоне (СЭЗ), за 2021 год уменьшилось на 10%.

В Севастополе число предприятий, работающих в свободной экономической зоне (СЭЗ), за 2021 год уменьшилось на 10%.

Об этом сообщил депутат Сергей Борисов, обращаясь за комментарием к уполномоченному по защите прав предпринимателей Илье Пестерникову, который 24 февраля отчитывался перед законодательным собранием о проделанной работе.

— На прошлой неделе федеральная налоговая служба провела коллегию, там были представлены официальные данные. В частности в 2021 году у нас на 10% уменьшилось количество организаций, работающих в СЭЗ. Уменьшились и капитальные вложения, темп роста составил 95%, — привел цифры С.Борисов.

Депутат считает, что в Севастополе в полном объеме свободная экономическая зона не работает, потому что инвестиционный климат в городе крайне неблагоприятный. Любой инвестор, прежде чем вложить средства, рассматривает два критерия — возвратность денег и безопасность — и только потом прибыльность. Но деньги в виде инвестиций в Севастополь не идут из-за возможных высоких рисков. Да и по данным самого бизнес-омбудсмена за прошлый год, по индексу административного давления Севастополь находится на 51 месте.

И.Пестерников ответить на вопрос затруднился, объяснив, что СЭЗ — не совсем то, чем он занимается.

Разъяснить цифры, озвученные депутатом, вызвалась заместитель губернатора Мария Литовко, присутствующая на пленарном заседании.

Она сообщила, что в рамках закона о СЭЗ, проверки ее участников осуществляются по истечение трех лет с момента начала реализации проекта. Это четко установленная норма. Проводить выездные проверки департаменту экономического развития ранее этого срока невозможно. Также контрольный срок откладывался в связи с ограничениями, введенными в пандемию.

— Поэтому в прошлом году действительно был активный период по проверкам участников СЭЗ, по итогам которых мы обязаны были реагировать в тех случаях, если не достигнуты значения, которые участники заявляли, а уж тем более, если они пользовались льготами, — объяснила М.Литовко.

В связи с этим с некоторыми резидентами СЭЗ договоры были расторгнуты в судебном порядке, а льготы, которые они получали, возвращены.

Замгубернатора подчеркнула, что задача правительства не только принимать в ОЭЗ, но также следить за результатами ее реализации. При этом она сослалась на официальную статистику Крымстата, в которой отмечено, что только за 9 месяцев прошлого года в этом направлении отмечен значительный рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.