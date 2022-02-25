Дробить гектары на клочки теперь нельзя

В Севастополе принят закон, запрещающий образование земельных участков сельхозназначения размером менее одного гектара.

В Севастополе принят закон, запрещающий образование земельных участков сельхозназначения размером менее одного гектара.

На пленарном заседании Законодательного Собрания 24 февраля депутаты приняли в двух чтениях законопроект «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя».

Основным достижением принятого документа и до утверждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города Севастополя является запрет на образование земельных участков в размере менее одного гектара.

Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам и соавтор законопроекта Вячеслав Горелов, презентуя законопроект, рассказал, что в течение последнего года получал многочисленные обращения от жителей Байдарской долины о появлении сотен земельных участков на землях сельхозназначения размером 10 соток и менее.

— На такой площади невозможно ведение сельского хозяйства. Таким образом, мы являемся свидетелями действия некоей мошеннической схемы, — сообщил парламентарий. — Законопроект направлен на сбережение золотого земельного фонда Севастополя.

Руководитель общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников активно отреагировал на принятие закона, написав в социальных сетях: «Сегодня сразу в двух чтениях был принят закон, с помощью которого остановлен распил земель сельскохозяйственного назначения. Отныне не могут быть зарегистрированы участки площадью менее одного га». Блокпостовцы одни из первых обратили внимание на махинации с землей и вынесли эту информацию в публичную сферу.

В октябре прошлого года «Севастопольская газета» также освещала эту проблему. Оказалось, что за последние три года в границах населенных пунктов Орлиновского муниципалитета, в Байдарской долине, а также в Нахимовском и Терновском муниципальных округах было нарезано около 2000 участков площадью от 5 до 10 соток земель сельскохозяйственного назначения с целью использования под ИЖС.