В театре сыграют увлекательный урок физики

В Севастопольском театре юного зрителя пермский режиссер Дмитрий Огородников ставит спектакль по рассказу Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к звездам».

Режиссер рассказал «Севастопольской газете» о существовании у этого автора целой серии книг, в которых детям рассказывается о замечательных людях. В свое время сам Д.Огородников купил эту книжку, а когда прочел, подумал, что история довольно интересная и ее хорошо бы поставить на сцене.

В конце лета 2021 года он принял участие в творческой лаборатории «режиссер-художник» в рамках Эха «Большого детского фестиваля». Представленный ими творческий эскиз был признан лучшим, после чего встал вопрос о воплощении его в жизнь. Севастополь стал первым на этом пути.

— Это будет спектакль о жизни и судьбе Константина Циолковского, в контексте школьного урока физики, еще одного из тех, что не был услышан учениками. Но учитель решил не сдаваться и подойти к процессу преподавания нестандартно, с рассказа о судьбе Циолковского, который был самым простым человеком, — пояснил Д.Огородников.

Изменив сам подход к преподаванию, учитель попытался увлечь учеников изучением физических явлений и зажечь в них искру познания.

Итак, это будет не просто спектакль, а почти настоящий урок, в который вовлекаются не только герои пьесы, но и зрители: им тоже интересно узнать об очень сложных, но интересных вещах. На сцене будут писать формулы, говорить о физических явлениях, экспериментах и даже строить космический корабль!

По словам режиссера, несмотря на то, что методика нескучного академического образования в мире давно существует, сегодняшняя российская школа по большей части остается консервативной, архаичной и загнанной в бюрократические рамки.

— Мы также пытаемся говорить о каких-то важных человеческих вещах — о том, насколько важно быть услышанными. Циолковский как раз и верил в то, что понимание между людьми позволит освоить космос, и это было бы большой гуманистической идеей, — продолжил Д.Огородников.

По признанию самого Огородникова, его самого в школе физикой так и не смогли увлечь, зато за свой искренний интерес к истории он благодарен талантливой учительнице, которая разыгрывала прямо в классе целые исторические события и анализировала их вместе с учениками.

— Мы говорим в спектакле и о том, как важно слушать детей, сохраняя в них ту детскую атмосферу восприятия, которая всю жизнь была свойственна Циолковскому, — считает режиссер.

В спектакле заняты актеры Севастопольского ТЮЗа: Владимир Соловьев играет учителя физики, в роли учениц — Анастасия Лаган, Екатерина Ганина, Евгения Липская и Екатерина Александрина.

В качестве музыкального оформления используют композиции группы Pink Floid, а также музыку, которую сейчас пишет пермский композитор Валерий Усов. Оформление сцены, костюмы придумала вторая участница летней творческой лаборатории художник-постановщик Ульяна Гумова.

— Я сам искренне верю, что момент познания может спасти мир и обрести нового Циолковского, Королева и Гагарина, — грустно вздохнул режиссер.

Премьерные спектакли намечены на 5 и 6 марта.