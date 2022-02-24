Пресс-служба губернатора города разослала его комментарий по поводу начала специальной военной операции на Украине.

«В Севастополе все спокойно и жизнь идет своим чередом. В прежнем режиме работают школы, детские сады и все предприятия. Решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции я поддерживаю. Это делается в том числе и для защиты жителей Крыма и Севастополя. Севастополь в 2014 году прошёл «русскую весну», сделал свой выбор, но Украина этот выбор так и не признала. То, что 8 лет происходит на Донбассе — тоже прямо свидетельствует о том, что власти Украины не успокоятся», — заявил Михаил Развожаев.

Он попросил всех жителей города сохранять спокойствие.

«Уверен, что спецоперация пройдет быстро и эффективно, и как сказал наш президент, надо как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед», — добавил губернатор.

Самозащита

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, посвященном началу специальной военной операции. Он отдельно обратился к украинским военнослужащим. «Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», — сказал Путин. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом».

«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — сказал В.Путин.

Президент РФ подчеркнул: «Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».

Путин отдельно обратился и в целом к гражданам Украины. Он отметил, что в 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого сами украинцы называют «нациками». «Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией, и мы это поддержали. Повторю: просто не могли поступить иначе», — сказал глава государства.

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа», — продолжил Путин.

«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно — так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое», — сказал президент РФ. «Я верю в это, именно в такое наше будущее», — добавил В.Путин.

Президент России также адресовал несколько слов тем, «у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события».

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», — сказал В.Путин.