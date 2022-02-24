Участок с античной башней продают

Историко-культурная ценность усадьбы античного надела 352 на Фиоленте пока не определена, а вот цена садового участка, где она расположена, объявлена.

Историко-культурная ценность усадьбы античного надела 352 на Фиоленте пока не определена, а вот цена садового участка, где она расположена, объявлена.

На одном из сайте объявлений в разделе «Недвижимость города Севастополя» размещено объявление о продаже земельного участка площадью 7,37 соток в районе Фиолентовского шоссе. Продавец хочет получить за него 5,4 млн рублей. В описании сообщается, что участок является видовым и расположен в СТ «Шхуна». Отмечено, что участок ровный, правильной формы, из коммуникаций имеются электричество, вода (от СТ), есть возможность пробурить скважину. Объявление также содержит информацию о наличии на участке развалин древней усадьбы, якобы не имеющей исторической ценности (на этот счет имеются подтверждающие документы), а также хозпостроек, которые при необходимости можно снести.

В объявлении также отмечена близость расположения объектов торговли, остановки общественного транспорта, Свято-Георгиевского монастыря и пляжей.

До сих пор не выявили?

Напомним, что вопрос выявления этой античной усадьбы как археологического объекта поднимался не раз, в том числе в материалах «Севастопольской газеты». 1 июля 2020 года был опубликована статья «Теряем античную башню», где рассказывалось, что в результате освоения территории башню фактически зажали между участками двух дачных кооперативов — «Электрон» и «Шхуна», и в непосредственной близости от руин установили типичный дачный забор.

Тот факт, что башня на самом деле является античной, подтвердил и специалист в области античной археологии. По его информации, это объект археологического наследия «Усадьба», датированный четвертым веком до н.э., маркированный под номером 352 и нуждающийся в изучении.

30 ноября 2021 года в другой публикации «Севастопольской газеты» сообщалось, что активисты Севастопольского центра развития гражданского общества «Севпарки» продолжили тему и 6 октября 2021 года обратились в Севнаследие с заявлением, в котором попросили включить обладающий признаками объекта культурного наследия «Усадьбу античного надела 352» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В ответе их заверили, что «управлением организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствие с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона №73-ФЗ в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации в управлении вашего заявления».

Ответ был получен 8 ноября 2021 года за подписью начальника управления Ирины Масликовой. С тех пор 90 рабочих дней прошло, и, похоже, в обозримой перспективе уже ничто не помешает античной усадьбе разделить судьбу никому ненужных хозпостроек.

«Севастопольская газета» написала информационный запрос в Севнаследие с просьбой объяснить, на каком этапе сейчас работа по установлению исторической ценности этого объекта.