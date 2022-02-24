Туристов вывезут из Крыма автобусами и поездами

В Крыму открыли «горячую линию» для туристов из-за приостановки авиасообщения в Южном федеральном округе. Выехать с полуострова можно автобусами и поездами.

В Крыму открыли «горячую линию» для туристов из-за приостановки авиасообщения в Южном федеральном округе. Выехать с полуострова можно автобусами и поездами.

«В связи с приостановкой авиасообщения в ЮФО гости Крыма могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым. Те, кому остро необходимо вернуться на материк, могут оставлять свои сообщения на горячей линии. Здесь же можно получить актуальную информацию и консультацию специалистов Минкурортов РК. Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах», — говорится в сообщении главы региона в своем телеграм-канале.

Телефон «горячей линии» 8 (800) 511-80-18.

В случае необходимости Сергей Аксёнов готов обратиться в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный состав.

Добавили вагоны

Крымская железная дорога работает в штатном режиме, паники нет, поезда и электрички отправляются по расписанию, сообщили журналистам в пресс службе РЖД по Крыму.

«По ситуации на границе с Украиной — на текущий момент в самом Симферополе все тихо и спокойно. На границе Крыма все госструктуры, включая Крымскую железную дорогу, работают в стандартном штатном режиме — электрички ходят, поезда отправляются по своему расписанию. Паники нет», — говорится в сообщении.

В компании «Гранд сервис экспресс» сообщили, что планируют увеличить вместимость поездов из Крыма. На сайте компании объявлена продажа билетов на дополнительные вагоны на 24, 25 и 26 февраля на поезда: №092С Севастополь – Москва, №028С Симферополь – Москва, № 008С Севастополь – Санкт-Петербург.