Состав жюри конкурса концепции музея на Мысе Хрустальный срочно поменяли

За день до подведения итогов конкурса на лучшую архитектурную концепцию мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» стало известно, что в состав его жюри изменен.

За день до подведения итогов конкурса на лучшую архитектурную концепцию мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» стало известно, что в состав его жюри изменен.

В распоряжении губернатора, опубликованном 24 феваля, говорится, что вместо Натальи Волынской в жюри будет работать Михаил Балабанов — новый президент фонда «Национальное культурное наследие». Выяснилось, что Н.Волынская еще в декабре 2021 года оставила свою должность в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что работы на конкурс принимались до 21 февраля, а итоги обещали подвести 25-го.