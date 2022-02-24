Ситуация в Крыму находится под полным контролем силовиков

Крымчанам ничего не угрожает, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Крымчанам ничего не угрожает, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В связи с проведением специальной военной операции на Украине, объявленной 24 февраля, глава Крыма дал комментарий.

«Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур», — проинформировал С.Аксёнов.

Он сообщил о принятии решения ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях: Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, Армянск, Черноморский, Ленинский и Раздольненский районы.

МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач», — написал С.Аксёнов в своем телеграм-канале.