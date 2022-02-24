Прокурор Севастополя избавился от приставки и.о.

Коллективу городской прокуратуры представили вновь назначенного прокурора города Максима Жука.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 22 февраля посетил с рабочим визитом Севастополь. Он провел встречу с коллективом прокуратуры города, в ходе которой представил работникам ведомства вновь назначенного прокурора г. Севастополя Максима Жука.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2022 года М.Жук, с осени 2021 года исполнявший обязанности прокурора города, назначен прокурором Севастополя на пятилетний срок.