Прием детей с температурой в роддоме в Стрелецкой прекращен

С 25 февраля воеменный пункт приема детей с температурой, организованный в здании бывшего роддома №1 на пр.Гагарина, 17в прекращает свою работу.

С 25 февраля воеменный пункт приема детей с температурой, организованный в здании бывшего роддома №1 на пр.Гагарина, 17в прекращает свою работу.

Юным пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции департамент здравоохранения Севастополя предлагает обращаться в кабинеты неотложной помощи в поликлиниках по месту жительства. Предварительная запись не требуется, обратиться к медицинским работникам можно в порядке живой очереди.

Если температура превышает 38 градусов, ребенка следует оставить дома и вызвать врача.