Лекцию-концерт «Оперные вечера в Севастополе» перенесли с февраля на март

Объявленная ранее лекция-концерт из цикла «Оперные вечера в Севастополе», которая была заявлена на 28 февраля в драмтеатре им. Луначарского, не состоится.

Объявленная ранее лекция-концерт из цикла «Оперные вечера в Севастополе», которая была заявлена на 28 февраля в драмтеатре им. Луначарского, не состоится.

Об этом сообщает руководство Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Перенос связан с отменой авиасообщения между Москвой и Севастополем.

Новая дата проведения лекции-концерта - 21 марта, начало в 18-30.

- Билеты, купленные на февральский концерт, будут действительны при предъявлении в марте. По вопросам возврата билетов следует обращаться в кассы Севастопольского драмтеатра им.А.В.Луначарского.