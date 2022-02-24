«Крымский Титан» остановлен

Работа завода «Крымский Титан», расположенного около границы РФ и Украины в Крыму, приостановлена до понедельника, сообщил журналистам глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Титан» не работает до понедельника, и по распоряжению главы республики школы и садики тоже не будут работать до понедельника», — сказал он, не уточнив причины.

По его словам, в четверг, 24 февраля, город практически остался без водоснабжения. «Воды нет почти во всем городе, сейчас мы установили емкости с водой практически во всех районах города, жители имеют возможность набрать воду. Скважины находятся у нас на границе, туда пока у нас доступа нет. [Как только] появится доступ, мы включим насосы и вода, думаю, к вечеру уже будет», — пояснил ТАСС В.Телиженко.

Он добавил, что для жителей города организованы горячие телефонные линии для оперативного информирования о ситуации. Кроме того, для желающих выехать из города было подготовлено несколько автобусов.

«Совсем небольшое количество людей (выехали из города — прим. ТАСС). Но надо понимать, что у жителей такая возможность была. Была договоренность у нас с нашим градообразующим предприятием, стояли необходимое количество автобусов, порядка 200 человек воспользовались этим, выехали. Думаю, что уже потихоньку возвращаются», — пояснил мэр города.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.