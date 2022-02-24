Хотят сохранить котельную на перекрестке улиц Руднева и Толстого

Департамет архитектуры Севастополя объявил о начале общественных обсуждений документации по планировке территории «Проект межевания территории на пересечении ул.Руднева – ул.Льва Толстого».

Департамет архитектуры Севастополя объявил о начале общественных обсуждений документации по планировке территории «Проект межевания территории на пересечении ул.Руднева – ул.Льва Толстого».

Проектируемая территория расположена в Ленинском районе Севастополя. Основная задача проекта межевания — уточнение (корректировка) красных линий улично-дорожной сети для возможности эксплуатации существующей котельной.

Общественные обсуждения проводятся с 22 февраля по 25 марта 2022 года. С проектной документацией можно будет ознакомиться на сайте департамента архитектуры dag.sev.gov.ru с 1 марта в течение 14 дней.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений могут подавать в этот же срок (с 01.03.2022 по 15.03.2022).

Участники общественных обсуждений должны подтвердить, что являются правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства на данной территории — в кадастровом квартале 91:03:001017.

Как уточнили «Севастопольской газете» в департаменте архитектуры, проект межевания носит локальный характер и вовсе не связан с какими-то глобальными преобразованиями развязки на пересечении улиц Толстого и Руднева.