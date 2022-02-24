Аэропорты и пограничные пункты закрыты

Пункты пропуска на границе РФ и Украины в Крыму закрыты до особого распоряжения. Аэропорты юга России не принимают самолеты до 2 марта.

Пункты пропуска на границе РФ и Украины в Крыму закрыты до особого распоряжения. Аэропорты юга России не принимают самолеты до 2 марта.

Все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму закрыты до особого распоряжения, сообщил ТАСС советник главы республики Олег Крючков.

«Все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты. Просим крымчан не планировать поездки до особого распоряжения», — сказал он.

В сообщении Росавиации утром 24 февраля говорится, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена — это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

Пассажиров ближайших рейсов в эти города просят в аэропорты не приезжать.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 3.45 мск 2 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — говорится в сообщении Росавиации.

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские военные не наносят удары по городам Украины. Высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.