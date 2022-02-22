Снижаем индекс давления на бизнес

Снизить индекс административного давления и улучшить бизнес-климат Севастополя можно. Для этого контрольно-надзорным органам необходимо уделять больше внимания профилактике и консультациям.

Снизить индекс административного давления и улучшить бизнес-климат Севастополя можно. Для этого контрольно-надзорным органам необходимо уделять больше внимания профилактике и консультациям.

Об индексе

Индекс «Административное давление» традиционно становится частью ежегодного доклада федерального бизнес-омбудсмена Президенту страны. Индекс учитывает показатели ключевых контрольных ведомств: Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС России, Росздравнадзора, Ространснадзора – в общей сложности порядка 60 процентов контрольных и надзорных мероприятий в России.

Анализируются четыре показателя: доля предупреждений от общего числа наказаний, доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, доля штрафов, наложенных без проведения плановых и внеплановых проверок, и административный «налог» — фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

Не лучшие показатели

Самое минимальное давление на бизнес по рейтингу 2020 года в стране — в Ульяновской области и в Удмуртской республике — эти субъекты России стабильно показывают лучший результат. Есть в индексе прорывы: Калужская область с 76-го места в 2020 году годом позже уже была на четвертой строчке. А Москва — с 42-го поднялась на 13 место.

В 2021 году Севастополь по индексу админдавления на бизнес опять оказался во второй половине таблицы. Более того, по сравнению с 2019 годом город-герой даже ухудшил свой показатель — с 46-го места в 2019 году переместился на 51-е.

В индексе 2019 года Крым и Севастополь не учитывали.

Заметим, что результаты 2020 года были представлены Президенту в мае, следовательно они основаны в большей степени на данных 20-го года. Есть надежда, что в новом рейтинге индекса административного давления на бизнес снизится.

Что для этого сделано и что предстоит еще сделать, «Севастопольская газета» спросила у Ильи Пестерникова, уполномоченного по защите прав предпринимателей нашего города.

Нужно кричать «Помогите!»

— Начнем с того, чем ваша команда может помочь предпринимателям?

— Мы для себя поставили цель — максимальное участие во всех плановых и не плановых проверках бизнеса. У нас есть такое право по закону.

— И у вас есть такое количество людей?

— У нас штат небольшой, но исходя из наших возможностей, если мы хотя бы 10-20% проверок охватим, уже будет лучше.

— Нужно вам звонить и кричать: «Помогите!»?

— Конечно! Но соблюсти бюрократическую составляющую придётся. Нам нужно обращение от предпринимателя с просьбой участия в проверке. Этого нам достаточно. Это наше основание для госоргана, что мы тут делаем, и соответственно наше основание для выхода туда.

Также мы в судах помогаем оспаривать результаты проверок.

— Вы открыты и доступны?

— У нас есть все каналы связи: и телефон, и просто можно прийти на Античный, 4. Соцсети — хороший инструмент: в директе написал «спасите», мы откликнемся. На сайте сделали форму обратной связи, быструю, чтобы зашел и только фамилию вбил с контактным телефоном, чтобы максимально оперативно можно было обратиться.

В 21-м году мы внедрили хорошую практику предоставления интересов предпринимателей в судах: 100 процентов выигранных дел! Сэкономлено порядка трех миллионов рублей предпринимателям.

— Это хороший показатель. Но, может быть, вы беретесь только за выигрышные дела?

— Мы за все дела беремся!

— Это у вас за полгода такие результаты?

— Да. Мы не волшебники, но обращайтесь.

— Видите ли вы какие-нибудь особенности ведения бизнеса в Севастополе?

— Да. Мы выявили порядка 15 проблем, связаны они с необходимостью внесения изменений в местные нормативные документы.

Отмечу, что Севастополь в лидерах по стране по количеству субъектов предпринимательства на душу населения : специфика региона. Это востребовано: люди регистрируются и работают! Сейчас у нас взрывной рост по количеству самозанятых. За год зарегистрировано порядка восьми тысяч субъектов, которые платят налог на профессиональный доход.

— И это не предприниматели просто перерегистрировались?

— Нет. Предпринимателей как было двадцать три тысячи «с копейками», так и осталось, даже есть рост на два процента субъектов предпринимательской деятельности. Рост самозанятых — это работа по обелению доходов граждан. Это те, кто сдает недвижимость, кто оказывает услуги.

— А большой бизнес как себя чувствует?

— И в плюс, так и в минус. Крупный бизнес у нас — это винзаводы, ритейл, бывшие совхозы, реализация топлива и, может быть, строительный комплекс. Но по количеству в Севастополе 98% — это малый и мелкий бизнес.

— Назовите ваши достижения на должности бизнес-омбудсмена.

— Одну проблему мы уже с правительством и с заксобранием решили: продлили пониженную ставку по упрощенке: она осталась на уровне 20-го года. Отношения с госорганами: я за дипломатичность и нахождение компромисса. Хоть мы и на стороне предпринимателей, но со всеми госорганами стараемся выстраивать партнерские отношения и выстраиваем. Ну и над чем сейчас работаем — это снижение индекса административного давления. Провели совещание со всеми контрольно-надзорными органами. Теперь я провожу личные встречи с их руководителями. Мы договариваемся, чтобы при контроле и надзоре в их приоритете были просветительская и консультационная работа. Это касается и федеральных органов, и надзора со стороны департаментов и управлений.

Уважаемые предприниматели! Команда Уполномоченного готова оперативно прийти к Вам на помощь по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности.

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