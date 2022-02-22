Севастополь отправил гуманитарную помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

В короткие сроки было собрано 25 тонн — предметы первой необходимости, сухпайки, детское питание, средства гигиены, но и электрооборудование: холодильники, микроволновки, которые очень нужны чтобы наладить быт.

В короткие сроки было собрано 25 тонн — предметы первой необходимости, сухпайки, детское питание, средства гигиены, но и электрооборудование: холодильники, микроволновки, которые очень нужны чтобы наладить быт.

Вечером 21 февраля фура с гуманитарной помощью отправилась в Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба правительства города.

Губернатор Севастополя выразил благодарность предпринимателям города, откликнувшимся на пизыв о помощи. «Слажено сработала команда «Единой России» и отдельная благодарность нашим предпринимателям за то, что так быстро отреагировали. Никто не остался в стороне, это заслуживает уважения», — отметил М.Развожаев в посте в соцсетях. Он перечислил всех, кто помог: METRO, «Дикий мед», «ДоброСтрой», «Новацентр», «Царь хлеб», Севастопольский завод безалкогольных напитков, «Муссон», «Водограй» торговые сети «Яблоко», «Фреш», «Гурман», сети «ПУД», «Лидер», «Меркурий», «7М Безцен» и малый бизнес.

Севастополь готов в случае необходимости принять эвакуированных людей из республик Донбасса. Город может разместить их в государственных пансионатах: «Лазурь», «Солнышко» и «Изумруд». сотню детей предложил поселить в гостинице «Аквамарин» Павел Лебедев, а Владимир Плотка («Муссон») — на своей базе разместить спортсменов. С учетом этих предложений получается 544 человека.

Кроме гуманитарной помощи, в Ростовскую область отправился отряд волонтеров под эгидой партии «Единая Россия».

Жители Донбасса, которые самостоятельно приезжают в Севастополь, могут получить консультацию в волонтерском штабе «Мы вместе – Севастополь» по телефонам: 8 (8692) 227-227, +7 978 625-45-63, +7 978 256-11-01.